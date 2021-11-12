"Зеленые" облигации Москвы отметили премией "Управление изменениями. Визионеры"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Первое место в номинации "Развитие практики ответственного инвестирования" премии "Управление изменениями. Визионеры" присвоили "зеленым" облигациям Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы в пятницу.

Размещение семилетних субфедеральных "зеленых" бондов в объеме 70 млрд рублей состоялось на Московской бирже весной, объем заявок в 1,2 раза превысил предложение. Более того, сразу же стал очевиден высокий интерес к этому продукту со стороны физических лиц.

"В мае этого года Москва стала первым субъектом России, разместившим "зеленые" облигации. Эту инициативу высоко оценило жюри ежегодной премии "Управление изменениями. Визионеры": она заняла первое место в номинации "Развитие практики ответственного инвестирования", - говорится в сообщении.

Средства, полученные от размещения "зеленых" ценных бумаг Москвы, направляются только на те проекты, которые помогут снизить выбросы загрязняющих веществ и парникового газа. Город закупит 400 электробусов, 200 из которых уже приобретены, построит 18 станций и 43,8 километра Большой кольцевой линии метро, а также реконструирует три станции и четыре километра линий столичной подземки.

"Москва последовательно реализует экологические инициативы, в том числе в сфере транспорта, которые позволяют формировать более здоровую и комфортную окружающую среду в мегаполисе. Сейчас мы ставим перед собой две основные цели - вовлечение жителей Москвы в финансирование "зеленых" проектов города и повышение финансовой грамотности населения. В настоящее время готовятся первые народные "зеленые" облигации. Благодаря им у жителей столицы появляется возможность не только сохранить свой капитал, но и принимать наглядное, осязаемое участие в формировании экологии города", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

О премии

"Управление изменениями. Визионеры" - ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе, учрежденная в 2018 году. Ее цель - выявление лучших стратегий управления изменениями. Подавать заявки на премию могут бизнес-корпорации, коммуникационные агентства, отраслевые сообщества, частные инвесторы, государство, некоммерческие организации и средства массовой информации.