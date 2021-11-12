РБК: Минфин назвал пять условий для освобождения семей с детьми от налога с продажи жилья

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, который освободит семьи от уплаты подоходного налога при продаже недвижимости. Под новую льготу подпадут семьи с двумя и более детьми, которые продают квартиры для покупки новой, сообщает РБК со ссылкой на документ.

Согласно поправкам, на льготу могут претендовать родители двух или более несовершеннолетних детей, или детей до 24 лет, которые обучаются очно. Кроме того, новая квартира должна быть куплена в тот же год, когда была продана старая или не позднее 30 апреля следующего года. В поправке уточняется, что, если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, должна пройти полная оплата по договору.

Также общая площадь недвижимости или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. При этом не должна превышать 50 млн рублей кадастровая стоимость проданного жилья, отмечается в документе.

На момент продажи квартиры у взрослых или детей не должно быть жилья, площадь которого больше половины площади купленного жилья, добавляет РБК со ссылкой на документ. Планируется, что поправки будут действовать с даты официального опубликования федерального закона и распространятся на доходы, которые были получены начиная с налогового периода 2021 года. На данный момент при продаже объекта недвижимости гражданам нужно платить НДФЛ на доходы физлиц в размере 13%, но также в законодательстве предусмотрены варианты безналоговой продажи жилья.

Ранее летом 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме разработать ряд поправок до 1 декабря, чтобы облегчить выплату налогов семьям, которые обзавелись вторым и более ребенком до истечения пятилетнего срока владения квартирой, которая стала им мала.