РБК: Минфин назвал пять условий для освобождения семей с детьми от налога с продажи жилья

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, который освободит семьи от уплаты подоходного налога при продаже недвижимости. Под новую льготу подпадут семьи с двумя и более детьми, которые продают квартиры для покупки новой, сообщает РБК со ссылкой на документ.
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Согласно поправкам, на льготу могут претендовать родители двух или более несовершеннолетних детей, или детей до 24 лет, которые обучаются очно. Кроме того, новая квартира должна быть куплена в тот же год, когда была продана старая или не позднее 30 апреля следующего года. В поправке уточняется, что, если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, должна пройти полная оплата по договору.
Также общая площадь недвижимости или его кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. При этом не должна превышать 50 млн рублей кадастровая стоимость проданного жилья, отмечается в документе.
На момент продажи квартиры у взрослых или детей не должно быть жилья, площадь которого больше половины площади купленного жилья, добавляет РБК со ссылкой на документ. Планируется, что поправки будут действовать с даты официального опубликования федерального закона и распространятся на доходы, которые были получены начиная с налогового периода 2021 года. На данный момент при продаже объекта недвижимости гражданам нужно платить НДФЛ на доходы физлиц в размере 13%, но также в законодательстве предусмотрены варианты безналоговой продажи жилья.
Ранее летом 2021 года президент Владимир Путин поручил правительству и Госдуме разработать ряд поправок до 1 декабря, чтобы облегчить выплату налогов семьям, которые обзавелись вторым и более ребенком до истечения пятилетнего срока владения квартирой, которая стала им мала.