"Яндекс" адаптировал сервис заказа такси для слабовидящих пользователей

МОСКВА, 12 ноября./ТАСС/. Слабовидящие пользователи теперь могут без посторонней помощи заказать такси в "Яндексе" не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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"Приложение "Яндекс Go" и сайт taxi.yandex.ru начали поддерживать работу с программами экранного доступа. Теперь незрячие пользователи могут без посторонней помощи заказать такси не только по телефону, но и с компьютера или мобильного устройства", - отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что программы экранного доступа, например VoiceOver или JAWS, озвучивают то, что отображается на экране. "Чтобы они работали корректно, команда "Такси" снабдила все элементы интерфейса невидимыми подписями-подсказками и с помощью незрячих тестировщиков продумала навигацию", - добавили в "Яндексе".

Слабовидящим пользователям "Такси" доступны все основные возможности сервиса. Они могут задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину и оставить комментарий водителю - и все это на слух, без картинки перед глазами. "Раньше, чтобы заказать такси, незрячим пользователям приходилось звонить в колл-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса - шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных", - отметил руководитель продуктового направления "Яндекс Go" Артем Молчанов, слова которого приводятся в сообщении.

Для слабовидящих адаптированы и другие сервисы и приложения "Яндекса". Сейчас люди с нарушениями зрения могут пользоваться базовыми возможностями "Яндекс.Браузера" для компьютеров, приложения "Метро", веб-версий "Поиска" и "Погоды". "Яндекс" продолжит работать в этом направлении, и в будущем слабовидящим будет доступно больше функций и сервисов.