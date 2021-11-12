Торговый оборот в СНГ увеличился на 27% за первое полугодие 2021 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Странам СНГ за первое полугодие этого года удалось существенно увеличить торговый оборот, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ в пятницу.

"Пандемия стала серьезным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности", - констатировал он. Однако, по словам Мишустина, "экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются".

"За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот - более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", - отметил российский премьер.

По его данным, "растут грузоперевозки, производство промышленной продукции". "Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря оперативным мерам, которые мы приняли для обеспечения стабильности единого рынка товаров", - указал Мишустин.

Глава российского правительства приветствовал председателя кабинета министров Киргизии Акылбека Жапарова, недавно назначенного на этот пост, а также отметил, что впервые в заседании Совета глав правительств стран СНГ участвует премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. "Рассчитываем, что Молдавия продолжит активную работу в Содружестве, внесет конструктивный вклад в наши совместные усилия по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате СНГ", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что в этом году СНГ исполняется 30 лет, а "за столь небольшой в исторической перспективе срок оно стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене".