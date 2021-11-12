"Почта России" ожидает в ноябре роста спроса на доставку отправлений по стране на 25-30%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Почта России" прогнозирует в ноябре рост спроса на доставку международных отправлений по сравнению с среднегодовым трендом на 30-40% и на 25-30% - на доставку внутрироссийских отправлений. Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

"По прогнозам компании, в ноябре спрос на доставку международных отправлений может вырасти на 30-40% по сравнению с среднегодовым трендом, а на доставку внутрироссийских отправлений - на 25-30%", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 15 ноября "Почта России" увеличит число авиарейсов для доставки почты. Для этого в осенний и зимний период компания подключит к прямым авиарейсами по два чартерных рейса в неделю, что позволит перевозить в среднем на 10 тонн почты больше еженедельно.

В компании добавили, что с сентября "Почта России" начала возить авиацией на 40% больше отправлений в Европу из России, а также увеличила доступные лимиты ежедневной авиаперевозки в Германию, Великобританию, Францию и Италию - с 9,6 до 13,4 тонн почты в неделю. Почтовый оператор отметил, что данные европейские направления являются наиболее популярными у российских экспортеров, на них пришлось 51% от всех отправлений в Европу в III квартале 2021 года.

"Осенние распродажи - традиционный стресс-тест для всей логистической отрасли. Россияне покупают товары на распродажах и активно готовятся к Новому году. Стремительный рост объемов доставки начинается в середине ноября и продолжается вплоть до январских праздников. Для примера, 22 ноября прошлого года мы приняли рекордное количество импортной почты за весь 2020 год - 381 тонну. Мы заранее готовимся к этому насыщенному сезону, чтобы все наши клиенты и их близкие получили подарки в срок", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора компании по логистике Сергея Сергушева.

При этом "Почта России" рекомендует покупать подарки на Новый год в ноябре, особенно на зарубежных интернет-площадках, так как не у всех магазинов предусмотрено быстрое таможенное декларирование, поэтому посылки могут дольше проходить границу. Кроме того, до сих пор сохраняется ряд ограничений на авиаперевозки, из-за чего доставка из некоторых стран может быть недоступна или будет занимать больше времени, добавили в компании.