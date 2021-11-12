Мишустин призвал подписать соглашение о свободной торговле услугами в СНГ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал страны СНГ скорее готовить к подписанию соглашение о свободной торговле услугами.

"Еще больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия даст заключение соглашения о свободной торговле услугами - на их долю приходится более половины валового продукта стран Содружества", - сказал председатель кабинета министров РФ на заседании Совета глав правительств СНГ в пятницу.

По словам Мишустина, "в этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа". "Необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание", - уверен он. "Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", - сказал премьер-министр РФ.

Мишустин отметил, что странам СНГ за первое полугодие 2021 года удалось существенно увеличить торговый оборот. "Пандемия стала серьезным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности", - констатировал глава российского кабинета министров. Однако, по его словам, экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. "За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот - более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", - отметил Мишустин.

По его данным, "растут грузоперевозки, производство промышленной продукции". "Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря оперативным мерам, которые мы приняли для обеспечения стабильности единого рынка товаров", - указал Мишустин.

Глава российского правительства приветствовал председателя кабинета министров Киргизии Акылбека Жапарова, недавно назначенного на этот пост, а также отметил, что впервые в заседании Совета глав правительств стран СНГ участвует премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. "Рассчитываем, что Молдавия продолжит активную работу в Содружестве, внесет конструктивный вклад в наши совместные усилия по укреплению торгово-экономического сотрудничества в формате СНГ", - подчеркнул Мишустин. Он напомнил, что в 2021 году СНГ исполняется 30 лет, а "за столь небольшой в исторической перспективе срок оно стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене".

Ранее сообщалось, что СНГ подготовило проект соглашения о свободной торговле услугами, который будет способствовать увеличению объема инвестиций.