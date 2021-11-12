Мишустин призвал сформировать систему внутреннего климатического регулирования в СНГ

"СНГ сегодня - это перспективная площадка для взаимодействия по климатической повестке, обмена лучшими практиками по сокращению выбросов. Необходимо сформировать систему внутреннего климатического регулирования на пространстве СНГ", - сказал Мишустин на заседании Совета глав правительств СНГ, которое проходит в пятницу режиме видеоконференции.

По его словам, сегодня для всех очевидна важность перехода на низкоуглеродное развитие и сокращения выбросов парниковых газов. Набирает обороты тенденция глобального перехода к зеленой экономике, а также снижения спроса на традиционное углеводородное топливо на фоне развития альтернативной энергетики, продолжил глава российского кабмина.

Мишустин считает, что работа будет эффективнее, если сотрудничать станут все заинтересованные страны. "Предстоит большая и напряженная работа с привлечением широкого круга специалистов", - подчеркнул премьер-министр РФ, добавив, что про это говорил и президент России Владимир Путин на Российской энергетической неделе.

Мишустин напомнил, что уже был принят ряд решений в Евразийском экономическом союзе, страны "пятерки" договорились углубить сотрудничество на климатическом направлении. Значительное внимание данной проблематике было уделено и на заседании Совета глав государств Содружества, заметил российский премьер.

"Еще одна важная задача - перестройка и модернизация базовых отраслей промышленности, создание нового технологического уклада. Предстоит большая работа по переходу от сырьевого к инновационному типу развития", - резюмировал Мишустин. В этой связи он призвал синхронизировать действия и выстроить эффективные алгоритмы сотрудничества.

Использование климатической повестки

Климатическая повестка не должна использоваться как рычаг политического давления или для недобросовестной конкуренции, указал премьер России.

"Важно, чтобы климатическая повестка не использовалась в качестве рычага политического давления или как инструмент недобросовестной конкуренции на рынках товаров и энергоресурсов. Поэтому наши действия должны быть нацелены на сохранение открытого, недискриминационного режима торговли, соблюдение правил Всемирной торговой организации и принципа добровольности климатических усилий", - сказал Мишустин.

По его словам, только так "зеленая" тенденция положительно повлияет на развитие государств СНГ.