Уровень цен в Испании вырос в октябре на самый высокий за 29 лет показатель

МАДРИД, 12 ноября. /ТАСС/. Индекс потребительских цен в Испании составил в октябре текущего года 5,4%. Такие данные опубликовал в пятницу национальный институт статистики королевства.

По его информации, "годовой показатель общего индекса потребительских цен в октябре составил 5,4%, что почти на полтора пункта выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким [показателем] с сентября 1992 года".

Агентство выделило факторы, оказавшие влияние на рост индекса. В частности, в институте обратили внимание на "повышение цен на электроэнергию и, в меньшей степени, на газ и дизельное топливо".