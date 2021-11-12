{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уровень цен в Испании вырос в октябре на самый высокий за 29 лет показатель

Индекс потребительских цен составил 5,4%

МАДРИД, 12 ноября. /ТАСС/. Индекс потребительских цен в Испании составил в октябре текущего года 5,4%. Такие данные опубликовал в пятницу национальный институт статистики королевства.

По его информации, "годовой показатель общего индекса потребительских цен в октябре составил 5,4%, что почти на полтора пункта выше, чем в предыдущем месяце, и является самым высоким [показателем] с сентября 1992 года".

Агентство выделило факторы, оказавшие влияние на рост индекса. В частности, в институте обратили внимание на "повышение цен на электроэнергию и, в меньшей степени, на газ и дизельное топливо".

Теги
Испания
Пандемия COVID-19
"Ъ": в период нерабочих дней траты россиян на алкоголь выросли почти вдвое
По данным газеты, наиболее выраженным рост оказался накануне закрытия алкомаркетов, а также в аэропортах
Читать полностью