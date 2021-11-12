В "Уральских авиалиниях" заявили, что введение QR-кодов не вызовет трудностей у компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Возможное внедрение QR-кодов при полетах не составит больших трудностей для авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщили в пятницу в пресс-службе перевозчика в ответ на соответствующий запрос ТАСС.

"Мы с пониманием относимся к действиям властей и, безусловно, будем вносить необходимый вклад в борьбу с эпидемией COVID-19. Новые требования по введению QR-кодов выполнимы, и их внедрение не представляет больших трудностей ни по срокам, ни по технологии. Как это будет реализовано, говорить пока преждевременно, процесс находится в разработке", - сообщили в пресс-службе.

В четверг оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией заявил, что прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Возможные ограничения будут действовать до июня 2022 года.

"Уральские авиалинии" - один из крупнейших российских авиаперевозчиков. География полетов насчитывает более 200 направлений.