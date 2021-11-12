В СФ предлагают организовать международный лесной форум для решения проблем отрасли

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров выступил с инициативой проведения международного лесного форума для решения проблем в этой сфере.

"Учитывая мировое значение российских лесов в климатической повестке, в целях расширения международного сотрудничества в вопросах охраны, защиты, воспроизводства российских лесов, привлечения инвестиций в лесной комплекс, увеличения экспорта продукции высокой степени проработки древесины, а также дикоросов предлагается консолидировать усилия власти, науки, бизнеса, природоохранных организаций, международного сообщества, создав при поддержке Совета Федерации новую международную платформу - международный лесной форум", - сказал Майоров на заседании Совета по развитию лесного комплекса при СФ в пятницу.

Он отметил, что проводится большая правовая и организационная работа по основным направлениям развития лесного комплекса, однако "пока не удалось достичь ожидаемых обществом результатов и преодолеть негативные тенденции". В частности, по словам сенатора, количество государственных лесных инспекторов не увеличилось до нормативного уровня, заработная плата работников лесного хозяйства остается низкой, на рынке возник дефицит лесоматериалов, их стоимость повысилась.

Глава комитета СФ отметил, что "необходимо ускорить внесение в Госдуму и принятие законопроектов о совершенствовании арендных отношений и о строительстве лесных дорог на условиях государственно-частного партнерства". "Не решена проблема финансирования отрасли по остаточному принципу. Необходимо задействовать все механизмы повышения зарплаты работникам лесного хозяйства. Необходимо ускорить принятие плана мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года, доработав его по замечаниям комитета, то есть детализировать, наполнить конкретными мероприятиями, чтобы это был не просто декларативный документ", - сказал Майоров.

Кроме того, как подчеркнул сенатор, постоянного парламентского контроля требует вопрос обеспечения права граждан заготавливать валежник для собственных нужд. "Эта социальная норма не работает. Поскольку в лесах, доступных для населения, много валежной древесины, нужно разобраться, почему это происходит, не связано ли это с тем, что люди боятся привлечения к ответственности за незаконную заготовку древесины", - отметил он.

В свою очередь вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев, возглавляющий Совет по развитию лесного комплекса при СФ, сообщил, что в ближайшее время в верхней палате парламента состоится совещание со статс-секретарями правительства РФ. Он попросил Майорова выступить на этом мероприятии. "Кроме того, [нужно] напомнить правительству, что план реализации стратегии должен быть подготовлен. Он до сих пор не принят. Может быть, потому что мы замечание сделали, что он должен быть конкретным - с исполнителями, со сроками, с объемами и источниками финансирования. Прошу вас донести нашу коллективную озабоченность", - сказал зампредседателя Совета Федерации, обращаясь к главе комитета.