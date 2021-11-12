Индекс РТС опустился ниже 1800 пунктов впервые с 5 октября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Индекс РТС в ходе торговой сессии на Московской бирже снизился на 2,94%, до 1 799,93 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:19 мск.

В последний раз индекс РТС находился ниже 1 800 пунктов 5 октября 2021 года.

К 12:47 мск снижение индекс РТС ускорилось и составило 1 792,23 пункта (-3,36%), индекс Мосбиржи находился на уровне 4 106,84 пункта (-1,97%).

Падение фондовых индексов наблюдается на дешевеющей нефти. Так, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,59% - до $81,55 за баррель. Нефть сорта WTI торгуется на уровне $80,14 за баррель, что на 1,78% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.