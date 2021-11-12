Литва присоединится к централизованной закупке ЕС препаратов для лечения ковида

ВИЛЬНЮС, 12 ноября. /ТАСС/. Литва решила участвовать в централизованной закупке ЕС препаратов для лечения вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом в пятницу сообщил Минздрав республики.

"Литва согласна с переговорами от имени стран - членов ЕС с фармацевтическими компаниями о закупке лекарства от коронавируса", - говорится в сообщении. По такой же схеме Литва участвовала в приобретении вакцины от ковида. "Централизованное приобретение вакцины полностью себя оправдало", - считает литовское ведомство.

Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало в четверг к одобрению препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения вызываемого коронавирусом заболевания.

Первый случай коронавирусной инфекции на территории Литвы был выявлен 28 февраля прошлого года. С начала пандемии в стране умерли 6 271 человек, переболели и выздоровели 394,8 тыс. В Литве проживают 2,795 млн человек.