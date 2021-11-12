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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Лукашенко не согласовывал с Кремлем заявления о возможном перекрытии транзита газа в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Белоруссия - суверенное государство
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрыть транзит газа в Европу не согласовывалось с Кремлем, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, они никак не согласованы", - ответил Песков на соответствующий вопрос.

"В данном случае да, это наш союзник, но это суверенное государство", - подчеркнул Песков.

Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий Белоруссии, заявил Песков.

"Как бы кому это ни нравилось, Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной - гарантом энергетической безопасности европейского континента", - подчеркнул представитель Кремля. "Безусловно", - ответил он на уточняющий вопрос, будет ли РФ гарантом энергетической безопасности в Европе вне зависимости от действий белорусской стороны.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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