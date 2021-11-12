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Глава СПЧ призвал компании набирать работников из регионов России вместо мигрантов

Валерий Фадеев заявил, что компании, готовые нанимать миллионы мигрантов, создают социальное напряжение

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские компании должны организовать набор сотрудников в регионах страны, а не привлекать для работы мигрантов из других стран. Такое мнение выразил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в пятницу в ходе онлайн-конференции, посвященной переносу Единого миграционного центра.

"Говорят, русские не хотят работать. Не верю. Поток мигрантов налажен, миллионы людей сюда приезжают, а у нас есть какие-то организации, которые пытались организовать набор в регионах России? Я не слышал об этом", - заявил он.

Фадеев добавил, что компании, которые готовы нанимать миллионы работников-мигрантов, создают социальное напряжение. "И мы имеем право задавать вопросы о том, насколько эффективно работают эти компании", - отметил глава СПЧ.

По его словам, не стоит говорить, что "русские ленивые, не хотят работать за такие деньги". Вместо этого следует наладить набор работников в "трудоизбыточных" регионах.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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