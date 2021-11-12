Группа компаний "Рост" приобрела производителя овощей на Урале "Чурилово"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Рост" приобрела крупнейший уральский агрокомплекс "Чурилово". Об этом говорится в сообщении Россельхозбанка, который сопровождал сделку.

"Группа компаний "Рост" завершила сделку по приобретению конкурента - Агрокомплекса "Чурилово". Сумму сделки стороны не раскрывают. Россельхозбанк выступив в роли эксклюзивного финансового консультанта продавцов", - отмечается в сообщении.

"Чурилово" - крупнейший уральский агрокомплекс, который состоит из трех комбинатов общей мощностью 73,5 тыс. тонн овощей и зелени в год и общей площадью 62,5 га. "Рост" - лидер рынка овощей защищенного грунта в России. Он объединяет управляющую компанию, торговый дом, 12 тепличных комплексов и 5 инновационных логистических центров. Как отмечается в сообщении, это не первая сделка такого рода для компании. Так, площадь тепличных комбинатов "Рост" увеличилась до 371 га после объединения с группой "Долина овощей", крупным производителем овощей и зелени под одноименным брендом.

С приобретением "Чурилово" суммарная площадь "Рост" достигнет 434 га (с учетом инвестиционных проектов - 500), что позволит группе укрепить позиции и выйти в новый для себя регион, продолжая стратегию экспансии, в т.ч. через сделки по консолидации конкурирующих предприятий. "Присутствие на Урале важно для нас. Это крупный и развивающийся регион, в котором мы видим значительный потенциал для развития и роста потребления качественных овощей. Сделка позволит обеспечить нашу стратегию максимальной близости свежих овощей к потребителю и осуществлять поставки на Урале, Центральном и Сибирском регионе", - прокомментировал генеральный директор ГК "Рост" Сергей Рукин, слова которого приводятся в сообщении.

"Присоединение к ГК "Рост" позволит повысить эффективность, сократить издержки, увеличить долю рынка и повысить темпы развития компании", - отметил бенефициар ГК "Чурилово" Сергей Вайнштейн. "Рынок овощей защищенного грунта уже довольно насыщен, компании завершают инвестиционные фазы и выходят на операционную эффективность и, как следствие, отрасль переходит от стадии развития к стадии консолидации", - добавил заместитель директора департамента крупнейшего бизнеса Россельхозбанка Дмитрий Бронников.