РБК: Visa снизит комиссию для Wildberries и Ozon за прием карт

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Международная платежная система Visa с 1 февраля уменьшит стоимость тарифов за прием карт для крупных онлайн-ретейлеров Wildberries, Ozon и других. Теперь размер комиссии составит от 1,2 до 1,5% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж, сообщает РБК со ссылкой на документ Visa.

РБК отметил, что ранее отдельных тарифов для крупных онлайн-ретейлеров у Visa не было.

"Речь идет о межбанковской комиссии, или интерчейндже. Это часть эквайринговой комиссии - общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но он является доходом банка, выпустившего карту покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер)", - объясняет РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Он также добавил, что если размер интерчейнджа выше эквайринга, то эту разницу доплачивает банк, обслуживающий продавца.

Как сообщает Visa, программа для онлайн-ретейлеров будет действовать три года, и она должна стимулировать дальнейшее развитие электронной коммерции в России. Льготные тарифы получат те магазины, у которых общий годовой объем платежей на сайте магазина (не в пункте выдачи заказов и не при доставке) должен составлять от 25 млрд до 150 млрд руб.

Также общий годовой объем интернет-транзакций должен превысить 150 млрд руб., тогда размер интерчейнджа для токенизированных платежей составит 1,2%, для карточных - 1,3%. Более того, ценовая дискриминация по картам Visa должна отсутствовать на торговой площадке, сообщает платежная система.

Ранее Visa раскритиковала решение Wildberries с 16 августа снизить цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Скидки предоставляются при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Visa выступила против такой практики и была убеждена, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты.