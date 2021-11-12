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Россельхознадзор запретил поставки инкубационного яйца и суточных цыплят из Германии

Ограничения затронут восемь ферм

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с восьми германских ферм. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 11 ноября 2021 года ввел временные ограничения на ввоз в Россию инкубационного яйца и суточных цыплят с восьми ферм немецкого предприятия WIMEX Agrarprodukte Import & Export GmbH", - отмечается в сообщении.

Такое решение принято в связи с возникновением очага высокопатогенного гриппа птиц в районе Северо-Западный Мекленбург федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в Германии, пояснили в Россельхознадзоре.

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