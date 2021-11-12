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Аграрии Ставрополья получат более 800 млн рублей по договорам агрострахования за 2021 год

На сегодняшний день 85% этих средств уже включены в поддержку аграриев

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Сельхозпредприятия Ставропольского края получат более 800 млн рублей по страховым договорам с господдержкой за 2021 год. В настоящее время около 118 млн рублей уже доведены до получателей, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства Ставропольского края

"Государство дает возможность аграриям снизить финансовую нагрузку и просубсидировать 50% от страховой премии, начисленной по договору страхования. В текущем году на предоставление субсидий по договорам сельскохозяйственного страхования из двух уровней бюджетов в Ставропольском крае предусмотрено 917 млн рублей. На сегодняшний день 85% этих средств уже освоены", - пояснил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков, слова которого приводит пресс-служба.

Он уточнил, что в рамках региональной программы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края" агрострахованием с господдержкой под урожай 2021 года воспользовались 111 сельхозпроизводителей из 26 округов края. Ставропольские аграрии застраховали в три раза больше посевных площадей, чем в 2020 году - 572 тыс. га, что составило порядка 25% от всей посевной площади зерновых и зернобобовых культур.

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