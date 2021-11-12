Новая парковка на треть увеличит количество машино-мест на курорте Архыз

ЧЕРКЕССК, 12 ноября. /ТАСС/. Новая парковка будет создана на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкеской Республике, что, как предполагается, на треть увеличит количество машино-мест. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

В начале месяца был объявлен тендер на строительно-монтажные работы большой парковки и новой кабельной линии. Контрагенты, с которым будут заключены договоры, определены.

"Новая парковка позволит на треть увеличить количество машино-мест и поможет разгрузить подъезд к сервис-центру. Кабельная линия обеспечит бесперебойное электроснабжение Северного склона", - сообщили в пресс-службе.

Новая двухуровневая парковка будет построена через дорогу от сервис-центра, гости смогут дойти до нее по отдельному пешеходному мостику. Внутри смогут припарковаться около 300 машин, еще почти 150 поместятся по соседству. Срок строительства составит около года. Согласно размещенным на официальном сайте госзакупок материалов, стоимость выполнения подрядных работ по созданию парковки составит 378,9 млн рублей.

Что касается создания новой кабельной линии на курорте, стоимость работ, согласно закупке, составит 688,26 млн рублей. Прокладку линии планируется завершить уже в первом квартале 2022 года.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании находятся курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария). "Архыз" - горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии. В двух его туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - доступно 28 км широких трасс всех уровней сложности. Максимальная высота трасс - 2 840 м над уровнем моря.