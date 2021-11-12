Совкомбанк разместил "вечные" еврооблигации на $300 млн под 7,6%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совкомбанк разместил выпуск "вечных" субординированных еврооблигаций объемом $300 млн со ставкой купона 7,6% годовых, спрос на них превысил предложение в три раза, следует из сообщения пресс-службы кредитной организации.

"Несмотря на непростые рыночные условия, мы зафиксировали большой интерес к бумагам со стороны иностранных и российских инвесторов", - отметил заместитель председателя правления, руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Спрос со стороны российских и иностранных инвесторов на бумаги банка, размещение которых прошло на ирландской бирже Euronext Dublin, превысил предложение в три раза, на пике он достигал $932 млн. Всего в книгу поступило 114 заявок от крупнейших инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний из США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, ОАЭ и Сингапура. Существенный спрос на еврооблигации наблюдался со стороны частных инвесторов и инвестиционных фондов из России.

Первоначально ориентир доходности по бумагам находился в диапазоне 7,75-8% годовых. По итогам букбилдинга ставка купона была снижена до 7,6% годовых, что на 15 базисных пунктов ниже предыдущего размещения аналогичных облигаций банка в начале 2020 года, тогда купон был зафиксирован на отметке 7,75%.

Привлеченные средства банк направит на оптимизацию структуры капитала для дальнейшего роста бизнеса.