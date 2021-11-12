{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пекинская фондовая биржа откроется 15 ноября

В первый день открытия на бирже будут котироваться акции 81 компании
© AP Photo/Elizabeth Dalziel

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Пекинская фондовая биржа завершила подготовительные процедуры для открытия, торговая площадка начнет работать 15 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте биржи.

"В настоящее время Пекинская фондовая биржа готова к открытию, оно запланировано на 15 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

На Пекинской бирже будет представлена 71 компания с торговой площадки NEEQ - организации, на базе которой организация и была создана. Кроме того, еще 10 компаний сделают публичное предложение акций непосредственно на Пекинской фондовой бирже. Таким образом, в первый день открытия на Пекинской фондовой бирже будут котироваться акции 81 компании.

2 сентября глава КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами 2021 года анонсировал планы открытия в Пекине новой фондовой биржи. Пекинское управление по контролю за рынком зарегистрировало биржу 3 сентября.

Эта площадка стала третьей в материковом Китае после открытия в 1990 году Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. Еще одна китайская фондовая биржа функционирует в Гонконге.

Теги
Китай
Ленинградская АЭС досрочно выполнила план 2021 года по производству изотопа кобальта
На сегодняшний день предприятие выполнило годовой план производства кобальта-60 на 129%
Читать полностью