"Ъ": в период нерабочих дней траты россиян на алкоголь выросли почти вдвое

МОСКВА, 12 ноября./ТАСС/.Совокупные расходы россиян на алкоголь за время локдауна увеличились на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на данные оператора фискальных данных ОFD.ru.

По данным газеты, наиболее выраженным рост оказался накануне закрытия алкомаркетов, а также в аэропортах. 27 октября 2021 года россияне потратили на алкоголь в пять раз больше, чем днем ранее. Аналитики указывают, что это связано в первую очередь с тем, что в столице и ряде других регионов часть алкомаркетов закрывались на нерабочие дни.

В разрезе каналов продаж отмечается резкий рост выручки от алкогольной продукции в розничных сетевых магазинах - на 75%, и в аэропортах - на 195%. Например, в парках выручка в нерабочие дни показала снижение на 38,2%, пишет газета.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. При этом руководители регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса на их территории, вправе были установить дополнительные нерабочие дни еще до 30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты.