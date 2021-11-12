Кандидатуру нового генсека ОПЕК страны организации могут обсудить 1 декабря

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министры стран ОПЕК на встрече 1 декабря могут обсудить кандидатуру представителя Кувейта Хейсама аль-Гаиса на пост генерального секретаря с 1 августа 2022 года, следует из документа ОПЕК, с которым ознакомился ТАСС.

С 2016 года пост генсека ОПЕК занимает Мухаммед Баркиндо, второй срок его полномочий истекает в июле 2022 года. Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.

Господин аль-Гаис возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 годы, параллельно выступая в роли советника министров нефти эмирата. Как указывается в документе ОПЕК, "он сыграл важную роль в реализации декларации о сотрудничестве" стран ОПЕК+, особенно в 2017 году, "когда закладывались основные механизмы работы соглашения". За последние шесть лет аль-Гаис принял участие в работе 50 заседаний технических комитетов ОПЕК+ и более 20 встречах министерского мониторингового комитета и министерских переговорах.

Аль-Гаис имеет опыт работы в нефтяных компаниях, а также в МИД Кувейта. В 1990 году он окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности политология. Аль-Гаис свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также разговаривает на мандаринском диалекте китайского языка.

Министр нефти Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в своем письме к президенту конференции ОПЕК, министру нефти Анголы Диамантино Педру Азеведу представил аль-Гаиса как кандидатуру хдля избрания на пост генерального секретаря с 1 августа 2022 года. Он также предложил обсудить этот вопрос на министерской встрече стран ОПЕК 1 декабря 2021 года.

По данным источников ТАСС, обсуждение кандидатур на пост генсека в ОПЕК начали "еще полгода назад". Аль-Гаис пока единственно официально выдвинутый кандидат, однако "еще слишком рано" говорить о том, что он единственным и останется до июля 2022 года, говорят собеседники ТАСС.

Всего в ОПЕК, не считая Баркиндо, с 1961 года было 22 генсека и пять президентов конференций, которые курировали работу ОПЕК. Дольше всех на этом посту задержался представитель Ливии Абдалла Салем аль-Бадри, который занимал должность генсека с 2007 по 2013 годы, а затем его полномочия продлевались до июля 2016 года, так как в ОПЕК не могли избрать нового генсека.