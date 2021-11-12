Суд в Красноярске удовлетворил иск о возвращении в госсобственность 30 причалов в Дудинке

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Западно-Сибирской транспортной прокуратуры к компании "Норникель" о возвращении в госсобственность 30 причалов Дудинского морского порта на севере региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

"Предметом виндикационного иска выступили расположенные на территории Дудинского морского порта 30 причалов, которые до приватизации находились в пользовании российского государственного концерна "Норильский никель". <…> Решением Арбитражного суда Красноярского края от 12 ноября 2021 года иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Основанием для иска стало то, что причалы не входили в состав приватизируемого имущества концерна. "Урегулирован спор о причалах Дудинского морского порта, инициированный прокуратурой в интересах Росимущества. Компания передает причалы в собственность Российской Федерации и обращается в соответствии с установленной законодательством процедурой за получением их в аренду", - заявили ТАСС в компании, отметив, что морской порт обеспечивает технологическую целостность производственной деятельности "Норникеля" и играет важную роль в обеспечении грузами Норильского промышленного района и отдаленных территорий Крайнего Севера.

Дудинский порт находится в ведении Заполярного транспортного филиала "Норникеля" и эксплуатируется одновременно как морской и речной порт. Круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, в период летней навигации - речным сообщением с Красноярском и Диксоном. Дудинский порт соединен с Норильском железной и автомобильной дорогами.