Минвостокразвития: Молодежный арктический форум может пройти в Архангельске в 2022 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Молодежный арктический форум планируют провести в рамках VI Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдёт 11-13 апреля 2022 года в Петербурге. Как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, молодежный форум может пройти в Архангельске.

"Министр сообщил, что в рамках форума запланирован к проведению Молодежный арктический форум, который мог бы пройти на новой площадке - в Архангельске", - сказано в сообщении пресс-службы аппарата полпреда президента в ДФО по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению форума.

По словам советника президента, ответственного секретаря оргкомитета МАФ Антона Кобякова, ожидается, что повестка Международного арктического форума будет усилена за счет тематики председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

"При этом важным является сопряжение внутренней и международной арктической политики каждого из государств - членов Арктического совета с целями в области устойчивого развития ООН на период до 2030 года. Кроме того, планируются мероприятия социальной и молодежной направленности, а также креативного бизнеса, которые стали неотъемлемой частью форумной активности", - цитирует пресс-служба слова Кобякова.

Он подчеркнул, что форум является коммуникационной площадкой для обсуждения вопросов развития экономического потенциала арктических территорий при соблюдении всех экологических стандартов и бережном отношении к уникальной природе Арктики.