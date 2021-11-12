Эксперт: отбор газа из ПХГ Европы другими игроками может нивелировать закачку "Газпрома"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отбор газа из ПХГ в Европе, в которых "Газпром" хранит свои резервы в регионе, усилился в последние дни, несмотря на заявления холдинга о начале выполнения плана закачки, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Данные расхождения могут быть вызваны отбором газа из ПХГ другими игроками на рынке, что нивелирует объемы закачки "Газпрома" в статистике, считает замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач.

10 ноября отбор газа в одном из своих крупнейших хранилищ "Газпрома" в Европе - австрийском Haidach - составил 4 млн куб. м. Кроме того, из германского ПХГ Jemgum за этот же период было отобрано около 3 млн кубометров газа, а также 1,8 млн куб. м закачано в хранилище Rehden. Стоит отметить, что еще одно ПХГ "Газпрома" в Германии, Katharina, тоже перешло в режим закачки, а вот нидерландское хранилище Bergermeer в среду опустело на 5,43 млн куб. м газа.

"В этих ПХГ газ хранит не только "Газпром", но и другие игроки рынка, которые могут подавать заявки на отбор, так как отопительный сезон уже идет. И это в свою очередь нивелирует в статистике объемы, которые направляет на закачку "Газпром", - пояснил Гривач ТАСС.

Ранее "Газпром" сообщал, что утвердил и начал выполнять план закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь. Президент Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в России 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе.

В целом массированная закачка газа в ПХГ является экстраординарным событием, а в это время года обычно уже начинается отбор, отметил эксперт. "Газпром" в соответствии с балансовыми возможностями создает коммерческий резерв газа для выполнения дополнительных заявок клиентов в пик отопительного сезона и для повышения безопасности газоснабжения потребителей на случай форс-мажорных ситуаций.

Общая наполненность европейских ПХГ газом уменьшилась до 74,91% и сейчас составляет около 79,76 млрд куб. м, следует из данных GIE. Текущие показатели меньше минимального значения на эту дату за последние пять лет примерно на 10 млрд куб. м, отмечает Гривач. В случае холодной зимы или других факторов, которые будут сильно влиять на баланс спроса и предложения импортного газа, это может быть проблемой для Европы во второй части отопительного сезона, говорит эксперт.

"Не стоит забывать, что уже готова одна нитка "Северного потока - 2", и скоро будет готова вторая, а это тоже очень серьезный резерв для увеличения поставок", - напомнил замглавы Фонда энергетической безопасности.