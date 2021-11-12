Отборочный турнир мирового чемпионата по спортивному программированию состоится 28 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Отборочный турнир крупнейшего мирового чемпионата по спортивному программированию ICPC Moscow Regional Contest состоится 28 ноября в Москве, сообщила в пятницу пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

"28 ноября 2021 года состоится ICPC Moscow Regional Contest - первый отборочный этап - четвертьфинал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC сезона 2021-2022 годов. В этом году соревнования снова пройдут в онлайн-формате. Организаторами Moscow Regional Contest выступают Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам четвертьфинала около 20 лучших команд получат право участвовать в следующем отборочном этапе, на котором студенты из России и стран ближнего зарубежья соревнуются за право обладания кубком чемпиона ICPC Северной Евразии, а также за возможность представлять регион на 46-м финале чемпионата мира по программированию ICPC, проведение которого запланировано на 2023 год.

В пресс-службе напомнили, что команды московских вузов регулярно занимают призовые места в финале крупнейшего мирового первенства по программированию среди студентов. В этом году в финале ICPC, который прошел в Москве с 1 по 6 октября, команды сразу двух московских вузов стали обладателями медалей: программисты из Национального университета "Высшая школа экономики" получили бронзу, а представители Московского физико-технического института стали золотыми призерами.

В МГУ рассказали, что на отборочном этапе каждый вуз может представить несколько студенческих команд, в каждой из которых должно быть три студента не старше 24 лет. Для решения 10-15 задач команде дадут 5 часов. Задания четвертьфинала будут сформулированы на английском языке, решением каждой должна стать программа на одном из принятых на соревнованиях языков программирования: Java, C, C++, Python, Kotlin. Участие в чемпионате бесплатное, при этом команды, не удовлетворяющие правилам чемпионата, в том числе школьники старших классов, могут зарегистрироваться для внеконкурсного зачета. Платформой для состязаний выступит "Яндекс.Контест", трансляция открытия мероприятия, разбора задач и объявления победителей будет доступна на канале Moscow Regional Contest в YouTube 28 ноября. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте соревнования до 21 ноября.

Чемпионат ICPC - старейшее и самое престижное из командных IT-соревнований мира. Ежегодно в не м принимают участие около 60 тыс. лучших молодых программистов из более 100 стран, и только 1% сильнейших доходит до финального турнира.