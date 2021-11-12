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Туроператор Mouzenidis Travel прекращает работу

Ростуризм исключил компанию из федерального реестра туроператоров
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности, говорится в заявлении на сайте компании.

"Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства <...> К сожалению, из-за целого ряда внешних обстоятельств - проблем с принимающей компанией Mouzenidis Travel в Греции, коронавирусной инфекции, из-за отсутствия информации о продлении отсрочки обязательств туроператоров в соответствии с постановлением правительства РФ № 1073 - нам не удалось найти другого решения. У компании нет возможности повторно оплатить все туры, за которые деньги уже были переведены в Грецию и другие страны, где принимающей компанией были иностранные юридические лица Mouzenidis Travel", - отмечается в заявлении.

Российское представительство туроператора готовит иск к греческой компании Mouzenidis Travel с целью возмещения нанесенного ущерба.

Исключение из реестра

В свою очередь Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на ее главу Зарину Догузову.

"Сегодня в соответствии с российским законодательством нами принято решение об исключении туроператора Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров. Это позволит туристам обратиться в страховую компанию и ассоциацию "Турпомощь" для получения выплат", - сказала она.

Как пояснила Догузова, с соответствующим заявлением в Ростуризм обратился генеральный директор российского офиса туроператора. "При этом мы понимаем, что это не решит проблему, которая сегодня на греческой стороне. Тем не менее, наша первоочередная задача - сделать так, чтобы права наших туристов были соблюдены", - добавила глава Ростуризма.

По ее словам, существует несколько вариантов решения ситуации, чтобы туристы из России в том или ином виде получили услугу и отправились на отдых. "Мы продолжим переговоры и рассчитываем в этом вопросе на конструктивную позицию греческих властей", - заключила она.

В ведомстве отметили, что с июня 2021 года, как только прошла первая информация из Греции о финансовых проблемах греческого туроператора Mouzenidis Travel, Ростуризм предпринимал попытки по урегулированию ситуации. После объявления о приостановлении греческим туроператором Mouzenidis Travel обслуживания туристов на территории Греции с 24 июня 2021 года. Ростуризм обратился к министру туризма Греции Харису Теохарису с предложениями о разрешении ситуации. Ведомство проработало и предложило греческой стороне разные варианты разрешения ситуации - госгарантии, дешевые кредиты и другие.

По информации Ростуризма, российский офис греческого туроператора Mouzenidis Travel по состоянию на 31 марта 2020 года получил от 27 тыс. российских туристов порядка €18 млн. Деньги были переведены в центральный офис греческого туроператора. Ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили. Ранее сегодня российское представительство Mouzenidis Travel объявило об остановке деятельности.

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