Fesco ожидает решения ситуации с заторами контейнеров на границах России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Fesco ожидает нормализации ситуации с заторами из контейнеров на сухопутных пограничных переходах РФ в I квартале 2022 года, сообщил ТАСС директор по стратегии и развитию транспортной группы Максим Шишков, слова которого передала пресс-служба компании.

"В связи с существенным ростом грузопотока, мы видим проблемы на всех сухопутных пограничных переходах России. Инфраструктура сильно загружена, возникают очереди. Напряженности добавляют и ковидные ограничения со стороны Китая. Что касается портов Дальнего Востока России, то они столкнулись с взрывным ростом импортного грузопотока. Суммарная загрузка портовых мощностей Дальнего Востока составляет более 85%, что в целом, сказывается на скорости обработки грузов <…> Нормализацию ситуации ожидаем в первом квартале 2022 года, после китайского Нового года", - отметил Шишков.

По его словам, вследствие ограничений на пограничных переходах транзит по территории России будет замедляться.

"Мы видим достаточно серьезный поток импортных контейнеров в Россию, поэтому под закрытие потребностей внутренних перевозок и экспорта контейнерного оборудования в России достаточно", - заключил Шишков, отвечая на вопрос о том, существует ли на данный момент дефицит контейнеров.