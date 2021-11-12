Минфин предложил усовершенствовать вложение средств ФНБ в инфраструктурные проекты

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ подготовило изменения в порядок управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) и их размещения в инфраструктурные проекты. Соответствующие проекты постановления правительства РФ вынесены на общественное обсуждение, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Для повышения эффективности реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств ФНБ, подготовлены изменения в порядок управления средствами фонда и в порядок размещения их в проекты", - отмечается в сообщении.

Согласно предложенным изменениям, в случае если компания, которая инициировала проект и получила средства ФНБ, не перечислит их в полном объеме контрагентам в течение 30 дней, то на остаток неизрасходованных средств будут начислены штрафные проценты. Ставка процентов равна доходности размещения средств в проект, увеличенной на один процентный пункт. Таким образом, размер штрафа зависит от доходности размещения средств ФНБ, предусмотренной паспортом проекта, уточняют в министерстве.

В Минфине РФ подчеркнули, что данные меры не будут распространяться на инициаторов уже начатых проектов, среди которых "Центральная кольцевая автомобильная дорога", "БАМ-Транссиб" и АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Для них размер штрафа останется на прежнем уровне.

Кроме того, прописана финансовая ответственность для компаний, которые по итогам года не привлекли средства ФНБ в объеме, предусмотренном паспортами проектов.