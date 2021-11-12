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В московских технопарках работают около 2 тыс. компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что важное направление в работе московских технопарков, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции - развитие в медицинском направлении

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. компаний размещаются в московских технопарках, в них созданы десятки тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"На этой площадке создан уникальный в стране технопарк, в котором есть все для различного рода испытаний, начиная от изобретения и заканчивая уже выдачей регистрационных удостоверений, включая клинические и технические испытания. В целом технопарки Москвы сегодня насчитывают около 2 тыс. инновационных предприятий, десятки тысяч инновационных рабочих мест", - сказал мэр в ходе осмотра модернизированного комплекса "Мосмедпарк" в Курьянове.

Он также отметил, что важное направление в работе московских технопарков, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции - развитие в медицинском направлении.

"Во время пандемии необходимо было нарастить объемы и мощности нашей фармацевтической московской промышленности, медицинских изделий. Я благодарен производителям, которые нарастили в 1,5-2 раза эти объемы. Помимо известных лекарств и препаратов потребовались новые инновационные решения и новые препараты. Конечно, фармацевтика в целом, биотехнические лаборатории включились в эту работу", - заключил Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, всего в городе создано 45 технопарков, а в них - 68 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в развитие московских технопарков в 2016-2020 годах составил более 53,6 млрд рублей.

Комплекс в Курьянове

"Мосмедпарк" на 1-й Курьяновской улице - один из самых удачных примеров новой индустриализации Москвы. Всего за три года на месте депрессивной территории был создан кластер инноваций в сфере медицины, где в 30 компаниях работают порядка 450 человек. Свободными остаются всего лишь 2% площадей технопарка. Инфраструктура парка позволяет провести полный цикл разработки лекарств и медицинских изделий - от изготовления прототипа до клинических исследований, регистрации и производства", - сообщили в пресс-службе.

Так, в 2017-2021 годах были проведены работы по капитальному ремонту большинства старых корпусов и их приспособлению к современному использованию. Выполнен ремонт фасадов, инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение), систем вентиляции и кондиционирования, восстановлены фундамент, кровля, стены и перегородки зданий. Ремонт оставшихся корпусов планируется завершить до конца 2022 года, после его окончания общая площадь технопарка достигнет 21,2 тыс. кв. м.

Специализацией технопарка является предоставление инновационной инфраструктуры для фармкомпаний и производителей медицинских изделий, позволяющей провести полный цикл создания новой продукции от прототипирования до клинических исследований, регистрации и производства. В развитие технопарка было вложено 1,2 млрд рублей инвестиций, из которых свыше 900 млн рублей составили средства компаний-резидентов. Субсидия правительства Москвы на развитие инженерной инфраструктуры составила 180 млн рублей. По итогам 2020 года общая выручка резидентов технопарка превысила 4,2 млрд рублей.

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