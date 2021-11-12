Долг Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 2 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Долг российского представительства греческого туроператора Mouzenidis Travel перед российскими туристами составляет около 2 млрд рублей, сообщила ТАСС исполнительный директор ассоциации "Альянс туристических агентств" Наталия Осипова.

"Мы посчитали - где-то около 2 млрд рублей", - сказала Осипова.

При этом клиенты российского представительства получат финансовое возмещение.

"У оператора имеется фингарантия до 31 декабря. В течение 30 дней будут составлены списки. И те туристы, которые обратятся в страховую компанию, конечно, получат возмещение", - сказала Осипова.