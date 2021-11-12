Путин направил приветствие участникам и организаторам форума "Всемирный день качества"

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил приоритетное внимание, уделяемое бизнесом сбережению и укреплению производственного, научно-технологического и кадрового потенциала отраслей отечественной экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом говорится в приветствии главы государства участникам, организаторам и гостям форума "Всемирный день качества", текст которого опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Сегодня одним из главных вызовов стала эпидемия коронавируса. Предприятиям, организациям пришлось адаптироваться к новым непростым условиям, приостанавливать деятельность, переходить на дистанционную работу, делать все необходимое, чтобы защитить здоровье, обеспечить безопасность сотрудников. Но даже в этой ситуации предприниматели, бизнес уделяли приоритетное внимание сбережению и укреплению производственного, научно-технологического, кадрового потенциала отраслей экономики", - указывается в послании Путина.

По его оценке, встречи в рамках форума доказали свою востребованность и приобрели широкое практическое звучание. "Объединяя представителей органов власти, делового и экспертного сообществ, они нацелены на глубокое, предметное обсуждение вопросов, связанных с повышением качества продукции и услуг, внедрением эффективных методов управления и в целом продвижением принципов устойчивого развития", - говорится в приветствии президента.

Глава государства подчеркнул, что решение этих задач напрямую определяет конкурентоспособность экономики России.

Международный форум "Всемирный день качества-2021" проходит 10-12 ноября в Москве. Всемирный день качества был установлен по инициативе Европейской организации качества (European Organization for Quality, EOQ) при поддержке ООН в 1989 году с целью привлечь внимание к вопросам улучшения товаров и услуг.