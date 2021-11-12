Ленинградская АЭС досрочно выполнила план 2021 года по производству изотопа кобальта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Ленинградская АЭС (филиал АО "Концерн "Росэнергоатом") выполнила годовой план по производству изотопа кобальт-60, который используется в производстве источников гамма-излучения, широко применяемых во многих отраслях промышленности. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЛАЭС.

"На сегодняшний день мы выполнили годовой план производства кобальта-60 на 129%. Около 20% ежегодно изготавливаемых в мире промышленных кобальтовых источников сделаны из кобальта-60, произведенного Ленинградской АЭС", - приводятся в сообщении слова начальника отдела радиационных технологий Ленинградской АЭС Станислава Сильвеструка.

Кобальт-60 получают искусственно. В реакторную установку загружают кобальтовые поглотители. Процесс их облучения занимает пять лет. Наработка изотопа на Ленинградской АЭС осуществляется уже более 20 лет.

Изотоп кобальта-60 - продукт высокотехнологичной и наукоемкой технологии, который широко используется в медицине и промышленности. Облучательные установки с источниками кобальта-60 используются для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов. В настоящее время кобальт-60 нарабатывается в России только на Ленинградской АЭС.