Зарплата руководителей и специалистов "Газпрома" с 1 октября увеличена на 15%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Зарплата руководителей, специалистов и служащих дочерних обществ "Газпрома" с 1 октября 2021 года проиндексирована на 15% по приказу председателя правления холдинга Алексея Миллера, сообщается в газете "Сибирский газовик" (корпоративное издание ООО "Газпром трансгаз Сургут").

"Индексация заработной платы в компании производится ежегодно. Но такое заметное повышение тарифных ставок случилось в последний раз в 2019 году - тогда пятнадцатипроцентную прибавку к зарплате получил только рабочий персонал компании", - отмечается в публикации издания.

Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов говорил, что "Газпром" ожидает получить по итогам 2021 года рекордную выручку на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. По его словам, по сравнению с изначальным планом объем поступлений от продажи газа увеличился почти на 30%. Вместе с тем "Газпром" сохранит "строгий контроль и жесткие лимиты операционных затрат" - увеличение расходов происходит только по тем статьям, которые напрямую привязаны к изменению внешних условий, добавлял он.