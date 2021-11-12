Миллер: "Газпром" перевыполнит обязательства по транзитному договору с Украиной

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Газпром" в этом году перевыполнит свои обязательства по транзитному договору с Украиной, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано - сделано", - приводятся слова Миллера в сообщении "Газпрома".

Он также добавил, что "Газпром" утвердил план закачки газа в подземные хранилища Европы и в настоящее время его выполняет, используя различные маршруты транспортировки газа. В том числе - через территорию Украины.