Абрамченко поручила к 2024 году разработать и внедрить вакцину от АЧС для сельхозживотных

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила к 2024 году разработать и внедрить вакцину от африканской чумы свиней (АЧС) для сельхозживотных. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера.

"От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства. Ежегодно мы переносим сроки научным организациям, при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие. Предлагаю поставить точку. Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных", - сказала Абрамченко.