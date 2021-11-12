В Минэкономики Германии оценили запасы газа в стране

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Заполненность хранилищ в Германии газом в среднем составляет почти 70%, энергобезопасность страны обеспечена. Об этом заявила в пятницу на брифинге представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград.

"Заполненность всех газохранилищ сейчас составляет почти 70%. В настоящее время осуществляется лишь небольшая закачка [газа], в том числе в российские хранилища", - сказала она, пояснив, что для поступления голубого топлива из РФ требуется время, поэтому окончательно оценить объемы его поставок в Германию пока невозможно.

"Безопасность газоснабжения обеспечена", - сообщила Унград в ответ на просьбу прокомментировать угрозу президента Белоруссии Александра Лукашенко перекрыть транзит газа, который идет по транснациональному трубопроводу "Ямал - Европа". Она напомнила, что "Ямал - Европа" - это всего лишь один из путей поставок голубого топлива в ФРГ.