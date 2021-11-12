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Комитет Думы по обороне одобрил 49 поправок к проекту бюджета на 2022-2024 годы

Окончательный перечень поправок в проект бюджета, рекомендуемых к принятию или отклонению, сформирует комитет Госдумы по бюджету и налогам

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по обороне в качестве соисполнителя поддержал 49 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщила пресс-служба комитета в пятницу. Окончательный перечень поправок в проект бюджета, рекомендуемых к принятию или отклонению, сформирует комитет Госдумы по бюджету и налогам.

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"Состоялось заседание комитета Государственной думы по обороне, на котором состоялось обсуждение поправок к законопроекту "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Комитетом одобрены к принятию во втором чтении 49 поправок", - говорится в сообщении.

Как пояснил председатель комитета Андрей Картаполов, в разделе "Национальная оборона" одобрено 11 поправок, в разделе "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 22 поправки, в разделе "Социальная политика" - 16 поправок.

Парламентарий отметил, что одобренные поправки можно разделить на четыре блока. "Первый блок поправок - это индексация публичных нормативных и приравненных к ним обязательств в связи с уточнением ожидаемого уровня инфляции в 2021 году с 5,8% до 7,4%. Второй блок поправок направлен на реализацию поручения президента России по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов с 1 октября 2022 и 2023 годов на 5% ежегодно сверх уровня инфляции <…>, а также на индексацию с 1 октября 2023 года окладов денежного содержания военнослужащих на 5% сверх предусмотренного уровня инфляции", - приводит слова политика пресс-служба комитета.

Картаполов отметил, что третий блок направлен на уточнение госпрограммы "Информационное общество", а четвертый затрагивает распределение зарезервированных бюджетных ассигнований Минобороны России на федеральный проект "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС" и перераспределение бюджетных ассигнований на развитие инфраструктуры информационных технологий военных комиссариатов.

О проекте бюджета

Госдума ранее приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным.

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