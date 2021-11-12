Крупнейший плодовый питомник Ставрополья увеличит производство на 70%

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Крупнейший центр плодового питомниководства региона "Сады Ставрополья" планирует увеличить объем производства с 3 млн до 5 млн саженцев в год. Об этом сообщили журналистам в пятницу в краевом Минсельхозе.

"Предприятие выращивает порядка 3 млн саженцев плодовых деревьев в год, а также ведет испытания новых сортов. К 2022 году центр планирует расширить площадь питомника до 300 га и полностью обеспечить потребность края в саженцах. В планах у хозяйства увеличить объем производства до 5 млн саженцев в год", - говорится в сообщении.

По данным министерства, на Ставрополье в настоящий момент насчитывается около 10 питомников, которые производят посадочный материал для виноградарских, садоводческих и ягодоводческих отраслей. Выращиванием посадочного материала для садов занимаются три крупных питомника и несколько малых, они производят порядка 4 млн саженцев ежегодно.

"Сегодня важно обеспечить садоводов и ягодоводов отечественными саженцами конкурентного качества по доступной цене. В прошлом году на плодово-ягодную подотрасль, в том числе на питомниководство, из федерального и краевого бюджетов выделялось порядка 550 млн рублей. В этом году господдержка сохранилась на уровне 2020 года", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства края Сергея Измалкова.