Минцифры установило критерии отнесения объектов к потенциально опасным во избежание ЧС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минцифры России разработало проект приказа, в котором установило критерии отнесения своих объектов к потенциально опасным с целью предотвращения ЧС. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Согласно приказу, Минцифры России устанавливает критерии отнесения объектов к потенциально опасным объектам. Формирование нормативной правовой базы в области обеспечения безопасности на объектах позволит повысить устойчивое функционирование объектов связи и предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

Как следует из приказа, Минцифры устанавливает критерии отнесения объектов, правообладателем которых является Минцифры России или подведомственные организации, к среднему и низкому уровню опасности.

К среднему уровню опасности (5 категория) относятся объекты инфраструктуры связи (базовые станции), аварии на которых могут стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации муниципального характера. К самому низкому уровню опасности (6 категория) относятся базовые станции, которые могут стать источником возникновения чрезвычайной ситуации локального характера. Критерии позволяют определить уровень безопасности, необходимый для объектов различных отраслей экономики, пояснили в министерстве.

Критерии разрабатывают все федеральные органы исполнительной власти (ФОИВы) по поручению правительства. МЧС (как главный ответственный исполнитель) будет формировать общий перечень потенциально опасных объектов (на основе предложений ФОИВ), требования к безопасности по ним и так далее, с обязательным согласованием с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.