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Две украинские компании будут поставлять двигатели для турецких беспилотников

Соглашение подписали в рамках оборонной выставки SAHA EXPO

КИЕВ, 12 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что две компании страны подписали контракты на поставку двигателей для турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

"В рамках оборонной выставки SAHA EXPO в Стамбуле подписаны два важных контракта: украинское госпредприятие "Ивченко-прогресс" и турецкая компания Baykar Makina заключили соглашение о поставках производимых на Украине турбореактивных двигателей для беспилотных самолетов в Турции", - сказал он в пятницу на брифинге

Кроме того, по словам Кулебы, предприятие "Мотор Сич" договорилось с этой же турецкой компанией о поставках двигателей для беспилотного летательного аппарата Akinci. "Эти договоренности свидетельствуют о высоком уровне доверия <...>. Мы углубляем сотрудничество оборонных секторов, которое делает сильнее Украину, Турцию и Черноморский регион", - добавил он.

Впервые БПЛА Akinci совместной разработки Украины и Турции был продемонстрирован в рамках выставки авиационной и аэрокосмической техники Teknofest-2019 в Стамбуле.

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