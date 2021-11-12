Вице-премьер Словакии назвал санкции против России пережитком

БРАТИСЛАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Санкции, введенные Западом против России, являются пережитком и не совместимы с реальностью. Об этом заявил ТАСС в пятницу вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик.

"Санкции против России, по моему мнению, являются пережитком и абсолютно не вписываются в современную действительность", - отметил он.

Сулик, являющийся председателем словацкой части Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Словакии, заседание которой состоялось в Братиславе, выразил заинтересованность республики в восстановлении торгово-экономического сотрудничества как минимум до уровня до начала пандемии коронавируса.

"Мы зафиксировали спад [в торгово-экономическом сотрудничестве] на более чем 20% из-за пандемии. Сейчас мы, Словакия и Россия, будем стараться как можно быстрее вернуться минимально до уровня до начала пандемии. Я вижу, что для нашего сотрудничества существуют большие резервы", - подчеркнул вице-премьер.

Братислава, по его словам, особенно заинтересована в углублении взаимодействии с Россией в деле поставок газа и нефти. Через республику осуществляется, в частности, транзит энергетического сырья из РФ в другие страны Евросоюза. Приоритетным направлением является также взаимодействие в сфере атомной энергетики. Словакия, кроме того, стремится к увеличению национального экспорта в Россию.