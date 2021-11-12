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Россия готова сотрудничать со Словакией в области водородной энергетики

Москва возлагает большие надежды в этом направлении, заявил глава российской части межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами, министр науки и высшего образования Валерий Фальков

БРАТИСЛАВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия возлагает большие надежды на проекты в области водородной энергетики и готова сотрудничать в этом направлении со Словакией. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель российской части межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между двумя странами, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"В рамках нашего двустороннего сотрудничества мы, наряду с торгово-экономическими связями, уделяем большое внимание вопросам гуманитарного сотрудничества, в первую очередь разного рода проектам в научной сфере. Мы возлагаем большие надежды в этом направлении в части, касающейся водородной энергетики. Это новая отрасль, мы наблюдаем за тем, как развивается дискуссия, какие шаги делаются в Словакии, и это один из приоритетов в нашей стране. Мы считаем, что, объединив усилия, мы гораздо быстрее ответим на те очень непростые вопросы, прежде всего в научно-технической плоскости, в части, касающейся внедрения инноваций", - сказал Фальков.

Он добавил, что все это будет в конечном итоге способствовать развитию новой отрасли энергетики.

21-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Словакией проходит в пятницу в Братиславе.

Теги
СловакияРоссияФальков, Валерий Николаевич
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