Предпринимателям Ставрополья предложат займ до 500 тыс. рублей на развитие бизнеса

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Предпринимателям Ставропольского края, которые только начинают вести собственный бизнес, предложат получить микрозайм в сумме до 500 тыс. рублей на срок до 24 месяцев со ставкой от 3,75% до 7,5%. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Министерства экономического развития Ставропольского края.

"Ставропольский краевой фонд микрофинансирования постоянно расширяет возможности для малого и среднего предпринимательства к получению доступных средств на начало и развитие своего бизнеса. С 15 ноября стартует акция "Легкий старт", участниками акции могут стать предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на Ставрополье. Они смогут получить микрозайм до 500 тыс. рублей без залога и поручителей", - пояснили в пресс-службе.

Поддержка начинающим предпринимателям в Ставропольском крае оказывается в рамках регионального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию".

"В край переезжают предприниматели из других регионов страны, открывают новые предприятия, все это говорит о комфортных условиях ведения бизнеса. Немаловажной заслугой является эффективная работа инфраструктуры поддержки предпринимательства, важной частью которой является краевой фонд микроинансирования", - добавил министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин, слова которого приводит пресс-служба.