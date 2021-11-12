Совет директоров "Газпрома" обсудит возможности и угрозы от развития сланцевого газа и СПГ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" на заседании 23 ноября обсудит перспективы развития отрасли сланцевого газа и сжиженного природного газа (СПГ) в различных регионах мира, а также возможности и угрозы для холдинга в этой связи. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

Кроме того, совет директоров газового холдинга обсудит влияние событий 2021 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.

На заседании также обсудят статус реализации крупнейших инвестиционных проектов "Газпрома", реализации проектов в области производства и поставок СПГ, а также развитие производства водорода в России и потенциал его использования на внутреннем рынке.