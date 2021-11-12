Участникам программы догазификации в Карелии компенсируют 80% затрат на оборудование

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Карелии намерены компенсировать малоимущим гражданам 80% от стоимости затрат на оборудование, которое требуется для участия в программе догазификцаии. Об этом в пятницу в прямом-эфире в официальной группе правительства региона "ВКонтакте" сообщила министр социальной защиты республики Ольга Соколова.

"[Предложено] оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам для догазификации в размере 80% от стоимости понесенных затрат, но не более 96 тыс. рублей в случае, если у гражданина существует уже фасадный кран, и не более 121 тыс. рублей в случае, если необходимо еще строительство газопровода в границах земельного участка", - сказала Соколова.

Руководитель Минсоцзащиты напомнила, что в 2021 году величина прожиточного минимума в Карелии составит 15 104 рубля, таким образом, на новую форму поддержки сможет рассчитывать, например, семья из трех человек с общим доходом около 45 тыс. рублей в месяц. Кроме того, компенсировать часть расходов планируют семьям с тремя и более детьми, которые получают региональный семейный капитал. Сегодня его можно потратить на покупку автомобиля, улучшение жилищных условий, сельхозтехнику.

"Сумма его составляет 105,5 тыс. рублей. Региональный семейный капитал предоставляется без учета доходов членов семьи <…> Ежегодно мы закладываем в бюджет порядка 70 млн рублей, около 1,2 тыс. семей пользуются правом использования части или полного объема материнского семейного капитала, поэтому думаем, что если расширить направления использования этого маткапитала на мероприятия по догазификации, то для части семей это будет востребовано", - добавила Ольга Соколова.

Во втором чтении проекта бюджета Карелии на 2022 год планируется внести поправки на сумму 12 млн рублей на первые выплаты компенсаций для догазификации индивидуальных домов. Затем, по мере поступления заявок, финансирование могут увеличить. По данным Минстроя республики, на сегодняшний день в регионе техническая возможность довести газ до границ своего участка есть у более 4,4 тыс. домовладений в населенных пунктах на территории четырех муниципалитетов, но жители не проявляют большой активности. Так, например, в Петрозаводске доля поданных заявок составляет только 8% от общего числа возможных подключений, в Прионежском районе - 20%, в Кондопожском районе подготовили 30 заявок из около 600 возможных.

"[Людей] сдерживает стоимость внутридомового оборудования. В сельских поселениях люди не настолько обеспечены. Усилим информационную работу с населением, чтобы люди понимали, что им будет оказана поддержка в данном направлении", - сказал глава администрации Прионежского района Григорий Шемет. Примерная стоимость комплекта, который за свой счет должен приобрести участник программы социальной газификации, в Карелии с учетом монтажа достигает 150-180 тыс. рублей.

О программе

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.