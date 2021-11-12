"Газпром" и VNG проработают продление долгосрочного контракта на поставку газа

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления немецкой VNG AG Ульф Хайтмюллер обсудили перспективы сотрудничества в газовой сфере, говорится в сообщении российского холдинга.

"В частности, речь шла о поставках газа. Стороны договорились проработать возможность продления контракта на поставку газа на долгосрочной основе и увеличения контрактного объема", - сказано в сообщении.

В период с 1 января по 11 ноября 2021 года "Газпром", по предварительным данным, поставил в Германию 45,7 млрд куб. м газа - на 20,6% (на 7,8 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2020 года (37,9 млрд куб. м), отметил холдинг.

Корпорация VNG AG занимается импортом природного газа, его подземным хранением и снабжением потребителей восточных федеральных земель Германии, включая Берлин. Основные условия поставок газа с компанией были подписаны в 2019 году. Согласно документу, в 2021-2022 годах "Газпром" поставит дочерней структуре, VNG Handel&Vertrieb, до 3,5 млрд куб. м газа в год.

Также "Газпром" и VNG на паритетных началах реализуют совместный проект - ПХГ "Катарина" в Германии. Ко времени выхода ПХГ на проектную мощность в 2025 году в его составе будет 12 каверн, активный объем хранилища достигнет примерно 650 млн куб. м, мощность по отбору - 26 млн куб. м в сутки.