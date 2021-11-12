Власти Петербурга заявили, что экономика города восстановилась после пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Экономика Петербурга компенсировала потери, понесенные во время пандемии, и показывает рост почти во всех отраслях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга.

"Несмотря на то, что ситуация на мировом рынке остается нестабильной, экономика города по большинству ключевых отраслей уже компенсировала потери 2020 года и вышла на траекторию роста. При этом объемы оборота организаций уже выше уровня прошлого года на 38,5% (к январю-сентябрю 2020 года) и допандемийного уровня", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что рост оборота наблюдается практически по всем видам деятельности. "Это говорит о системном характере восстановления экономики и ее адаптации к новым условиям. Одним из главных индикаторов состояния экономики города является динамика в промышленном секторе. Индекс промышленного производства по результатам 9 месяцев 2021 года (относительно аналогичного периода 2020 года) составил 107,3%, что почти в два раза выше уровня в РФ", - объяснил собеседник.

По итогам января-сентября 2021 года наибольший рост показали производство бумаги и бумажных изделий (на 36,4%), текстильных изделий (на 32,6%), прочих готовых изделий (на 28,4%), деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (на 17,5%), производство изделий из дерева и пробки (на 17,4%).