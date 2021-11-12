Участники АТЭС намерены работать над реформированием ВТО

СИДНЕЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Участники форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) планируют работать над реформированием Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом говорится в итоговой декларации, принятой по завершении саммита АТЭС, который прошел в пятницу в онлайн-формате под председательством Новой Зеландии.

"Мы привержены тому, чтобы работать вместе с целью формирования чуткой, дееспособной и имеющей новые силы ВТО - прежде всего посредством необходимой реформы ВТО с прицелом на совершенствование всех ее функций", - отмечается в документе.

"Мы будем сотрудничать, чтобы еще больше укрепить роль ВТО в выработке правил, поддерживающих свободные, открытые, справедливые, недискриминационные, транспарентные и предсказуемые условия в сферах торговли и инвестиций, - подчеркнули члены АТЭС. - Этот подход является стержнем нашей давней приверженности ВТО".

"Торговля должна быть несущей колонной [экономического] развития и процветания всех наших людей", - заявили участники форума. По их словам, в нынешний период экономических неурядиц и потрясений, вызванных в том числе пандемией и последующими сбоями в цепочках поставок, "многосторонняя торговая система, основанная на правилах, в центре которой находится ВТО, способна сыграть важную роль в экономическом восстановлении".